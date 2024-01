Luana Piovani e Rodrigo Santoro - Reprodução

Publicado 12/01/2024 13:54

Rio - Luana Piovani, 47 anos, relembrou o namoro no passado com Rodrigo Santoro, 48, e a traição que repercutiu na época em várias revistas e jornais quando ela foi fotografada beijando o empresário baiano Christiano Rangel no Carnaval de Salvador no ano 2000.

"Eu quero lembrar algumas coisas, porque parece que ninguém tem memória nesse país. Primeiro que eu não traí, voltei e fiquei na mesma cama. Eu traí, sim, o que pra mim foi maravilhoso, porque eu me libertei de uma prisão, mas eu traí, voltei e falei 'cara, eu não te quero mais", disse ela nos Stories do Instagram nesta sexta-feira, 12.

A atriz, que atualmente vive com os filhos em Portugal, revelou que o último ano e meio de relacionamento foi "extremamente tóxico", mas que ela acredita que Santoro foi um dos seus ex-namorados que parece ter evoluído.



"Eu sou fiel aos meus princípios. Eu traí porque meu relacionamento estava uma merda, eu estava vivendo dentro de uma prisão, completamente sufocada, quando eu vi a possibilidade de liberdade, eu fui e voltei para dizer tchau", completou.



Piovani afirmou ainda que após o término soube por terceiros que o ator também já tinha lhe traído. "Então, eu também já tinha sido traída, mas alguém voltou para minha cama, falou que me amava e foi fingindo aquilo, apesar de ter colocado o parzinho de chifre na minha cabeça", afirmou.