Aline Campos e Felipe Von BorstelReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 13:30

Rio - Após assumir o namoro com o modelo Felipe Von Borstel, Aline Campos, 36 anos, compartilhou seu álbum de viagem para Noronha com direito a foto de beijão do novo casal.

"Cores e sabores de Noronha", escreveu ela na legenda nesta terça-feira (16). "Que show, amor", reagiu Felipe nos comentários.

Através do Stories no Instagram, a modelo oficializou o romance na segunda (15) e posou ao lado do amado em Fernando de Noronha, onde estão aproveitando as férias.

"Bom, para dar uma satisfação para os meus seguidores que me amam, que me acompanham e que podem não estar entendendo nada, esse aqui foi o meu presente de final de ano e de início de ano. E sim, estou namorando! Acabou a solteirice por aqui!", confirmou Aline.



A atriz ainda escreveu: "Sim, tô namorando. muito feliz e grata. Porque Deus me conectou com um ser de muita luz. Nunca tive tanta certeza de que estou onde tinha que estar. Gratidão".