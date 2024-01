Halle Bailey, a protagonista do filme ’A Pequena Sereia’ - Reprodução / Instagram

Halle Bailey, a protagonista do filme ’A Pequena Sereia’Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2024 13:46

Rio - Halle Bailey, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para explicar o motivo de ter mantido sua gravidez escondida da mídia. A atriz e cantora, que atuou como Ariel no live-action de "A Pequena Sereia" (2023), deu à luz Halo, fruto de seu relacionamento com o rapper DDG, no final do ano passado, e anunciou o nascimento do pequeno no começo deste mês.