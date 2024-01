Cantora sobe ao palco para o Ensaios da Anitta de 2024 - QG DA ANITTA / DIVULGAÇÃO

Cantora sobe ao palco para o Ensaios da Anitta de 2024QG DA ANITTA / DIVULGAÇÃO

Publicado 27/01/2024 18:36

Rio - Anitta escolheu homenagear a Beija-Flor de Nilópolis no show deste sábado (27), em Belo Horizonte. Neste ano, a carioca escolheu homenagear as escolas de samba brasileiras em seus looks dos 'Ensaios da Anitta'.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Fundada em 1948, a tradicional escola de samba tem 14 títulos como campeã nos desfiles do grupo especial no Rio de Janeiro. Em 2016, Beija-Flor contou a história de um homem distinto de Minas Gerais, nascido em 1793, que dá seu nome à famosa Avenida do Samba: Cândido José de Araújo Viana, o Marquês da Sapucaí!

"Meu traje de hoje é inspirado na riqueza da nobreza daquela época e na magnífica arte barroca, celebrando também a cultura e a história do estado de Minas Gerais," escreveu a cantora.