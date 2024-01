Eliana e o marido - Reprodução/Instagram

Eliana e o maridoReprodução/Instagram

Publicado 27/01/2024 08:41

Rio - Eliana viajou com sua família para Orlando, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (26), a apresentadora publicou uma foto nas redes sociais onde beija seu marido em frente a um castelo de um dos parques da Disney.

fotogaleria

"Olha esse céu que coisa mais linda. Parece uma pintura", escreveu ela na legenda da publicação, deixando transparecer o quanto ficou surpresa com o clima ameno em meio ao frio que atualmente cobre todo o hemisfério norte.

Antes de passar na Disney, Eliana esteve no estado americano de Wyoming. Lá ela esquiou e curtiu a neve. A loira está de férias desde o final do ano passado e deixou programas previamente gravados que estão sendo exibidos na grade do SBT.