Virginia Fonseca está grávida do cantor Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca está grávida do cantor Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2024 17:02

Rio - Virginia Fonseca usou o Instagram, neste sábado (27), para compartilhar com seus seguidores a primeira ultrassom de seu terceiro filho com Zé Felipe. Em uma publicação em seu feed, a empresária agradece pelos seus filhos e diz que em breve irá saber o sexo do seu terceiro bebê. Os dois também são pais de Maria Flor e Maria Alice.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, Virginia mostra o momento em que descobre que está grávida e sua reação ao ver o teste positivo.

“Gente, estou aqui e vim com vontade de vomitar. Fiz o teste e meu Deus do céu. Eu tremia, eu tremia toda. Parecia que era meu primeiro filho. Sabe quando não passa pela sua cabeça que vai acontecer e acontece? Tremia, tremia, não sabia o que eu fazia”.