Dado Dolabella com Wanessa CamargoReprodução/Instagram

Publicado 27/01/2024 14:50

fotogaleria Rio - Dado Dolabella comentou sobre as agressões que cometeu contra mulheres e garantiu em uma postagem feita nas redes sociais neste sábado (27), que esses incidentes o transformaram em quem ele é atualmente.

O ator se posicionou a respeito deste assunto, devido à participação de Wanessa Camargo no "BBB 24". É que parte dos internautas tem ironizado às falas da cantora sobre o participante Davi Brito, onde o chama de agressivo, sendo que ela está em um relacionamento amoroso com Dado.

"As minhas atitudes de quase 20 anos atrás me tornaram quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente o que fazemos com os nossos erros, mas tem gente que não consegue evoluir e não enxerga a evolução dos outros", declarou Dado.

Dolabella já agrediu Luana Piovani em outubro de 2008, em uma boate no Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz comemorava a estreia de uma peça chamada "Pássaros da Noite", até que ela e o então namorado passaram a discutir. Ela levou um tapa no rosto, pelo ator. Uma ex-namorada dele, chamada Viviane Sarahyba, também o acusou de agressões, em 2010.