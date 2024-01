Filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes vai se chamar Davi - Reprodução / Instagram

Filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes vai se chamar DaviReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2024 16:11 | Atualizado 27/01/2024 16:18

Rio - Luva de Pedreiro terá sua vontade de batizar o filho com o nome de Cristiano Ronaldo Jr adiada. Távila Gomes compartilhou no Instagram um quadro decorativo no qual ela revela que o bebê se chamará Davi. No fim do ano passado, o influenciador falou do impasse sobre o nome.

"Ela quer que seja Davi, e eu quero Cristiano Ronaldo. Tá difícil! Ainda não tomamos uma decisão", disse Luva na ocasião.

Em dezembro do ano passado, a bióloga tinha colocado um ponto final no relacionamento com o influenciador, mas parece que tudo se acertou. No último dia 12, Luva de Pedreiro deu sinais de que teria reatado o relacionamento com Távila, enviando um buquê de flores para a mãe de seu filho, com direito a declaração: "Você é muito importante para mim". Mas, desde então, eles não foram mais vistos juntos.