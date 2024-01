Roberto Justus e a filha Fabiana Justus - Reprodução / Instagram

Publicado 27/01/2024 19:40

Rio - Fabiana Justus, filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. A filha do apresentador está internada em São Paulo, onde realiza a 1ª fase do tratamento contra a doença, e recebeu uma homenagem emocionante do pai nas redes sociais.

“Fabi, meu amor, a vida nos surpreende quando menos esperamos. Você está enfrentando o maior desafio de sua vida. Quis o destino que fosse logo após eu ter enfrentado o meu. Esteja certa que estou mais impactado com o seu caso do que estive no meu próprio. Mas estou muito otimista pois você sempre foi e é focada, determinada e guerreira. Certamente você vai vencer essa batalha mais rapidamente do que imagina. Você é amada e admirada por todos e essa corrente que se formou é poderosa. Estarei ao seu lado em todos os momentos, apesar de que, na maioria deles, não poderemos nem ter contato fisicamente… mas em breve estaremos juntos e comemorando a sua plena recuperação. Te amo demais!”, escreveu o apresentador.







Neste sábado (27), Fabiana Justus compartilhou no Instagram um vídeo do dia que recebeu o diagnóstico de leucemia. A filha de Roberto Justus aparece deitada na cama do hospital segurando o filho caçula, Luigi, no colo. Ela fica emocionada ao saber que não poderá mais amamentar o bebê, que nasceu em agosto do ano passado.

"Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha... No dia seguinte que cheguei no pronto-socorro achando que seria medicada e iria para casa. Fiquei internada para fazer exames e recebi o diagnóstico. Soube nesse dia que teria que parar de amamentar. Foram 5 meses de amamentação exclusiva... 5 meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê... Sou grata por isso! Muito grata! Depois de mamar, o Luigi deitou no meu ombro e ficou assim, cantando. Eu obviamente não consegui conter a minha emoção! Esse amor é o que me move! O amor dos meus 3 filhos esperando por mim!", escreveu na legenda.