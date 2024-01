Léo Santana e Lore Improta se divertem durante a ’Noite da Aclamação’ - Leo Franco / Agnews

Léo Santana e Lore Improta se divertem durante a ’Noite da Aclamação’Leo Franco / Agnews

Publicado 30/01/2024 08:22

Salvador - Lore Improta e Léo Santana realizaram, na noite desta segunda-feira, a primeira edição do baile beneficente de gala "Noite da Aclamação", que tem como objetivo exaltar e divulgar a cultura da Bahia. A renda do evento foi revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce.

fotogaleria

Famosos como Regina Casé, Douglas Silva, Preta Gil, Thaynara OG e o ex-BBB Lucas Pizane prestigiaram o baile de gala.



A noite começou com um espetáculo que contou a história do axé music, passando por nomes como Sara Jane, Carla Visi, Luiz Caldas, entre outros. Enquanto todos se divertiam com as apresentações musicais, eram servidos pratos típicos da culinária baiana.

Em determinando momento, Leo Santana e Lore subiram ao palco e, enquanto Lore sambava, Leo cantava "Samba da minha terra", de Dorival Caymmi. Outro ponto alto do evento foi o show de Carlinhos Brown, que fez uma entrada impactante e colocou todos os convidados para dançar.



Lore e Léo anunciaram que o evento promoveu a arrecadação de recursos para a criação de 20 leitos de UTI no Hospital Santo Antônio da OSID, com investimento estimado em R$ 6,5 milhões.



*A repórter viajou a convite da organização da Noite da Aclamação