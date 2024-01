Léo Santana - Leo Franco / Agnews

Léo SantanaLeo Franco / Agnews

Publicado 30/01/2024 08:47 | Atualizado 30/01/2024 09:51

Salvador - Léo Santana, de 35 anos, falou sobre a rotina intensa de Carnaval durante a "Noite da Aclamação", em Salvador, na noite desta segunda-feira. O cantor comentou que sente bem com o agito do trabalho e revela que já tem pensado nos próximos projetos.

fotogaleria

"Tenho uma dificuldade muito grande de dormir, eu sou muito ansioso, cabeça fica um turbilhão. Um exemplo, eu estou com música tocando agora e já estou pensando nos próximos projetos. Eu sou desse tipo, não paro. E eu gosto disso, eu me sinto bem, me sinto vivo. Meu tempo de descanso é um avião aqui, outro ali, mas dormir mesmo, numa cama, na nossa cama por sinal, acho que só depois do carnaval. Esse fim de semana fizemos cinco shows em dois dias", afirma.

O GG também relembra a visita surpresa que fez à mulher, Lore, musa da Viradouro, na quadra da agremiação, recentemente. "Querendo ou não a gente está aclamando a Viradouro hoje aqui também. Eu fiz uma surpresa recentemente de ir lá. Só assim, quando surge um tempo, a gente vai lá".

Nesta terça-feira, inclusive, a dançarina já tem ensaio da vermelho e branco. "Saio daqui (de Salvador) praticamente virada e vou ensaiar. Léo não vai conseguir me acompanhar, ele tem agenda de dois, três shows no dia. Eu nem me programo muito pra Léo acompanhar tudo porque eu sei que é no meio do carnaval, e faz parte", ressalta.

Looks elegantes

Lore Improta e Léo Santana capricharam no visual para comandar a "Noite da Aclamação". O cantor usou um terno vermelho e a dançarina um vestido na mesma cor, repleto de significado. "A gente tem uma equipe muito maravilhosa com a gente. A gente queria trazer nos looks da gente artistas baianos, pra gente aclamar o nosso evento na moda, na culinária, na música, nos looks. Então a gente conheceu o trabalho de Adriana Meira, ela é aqui do interior da Bahia mas hoje ela mora em São Paulo. Mas ela faz esse trabalho lindo, e a gente colocou tudo que a gente queria, os elementos… Tem Irmã Dulce, tem axé que é uma tatuagem que eu tenho e que representa muito. Léo está aqui com a bandeira da Bahia também (no pulso)".

Saudade



Léo Santana conta se a filha, Liz, de dois anos, sente saudade dos papais, que estão com a agenda cheia neste carnaval, quando eles estão fora de casa. "Na verdade é muito mais a gente do que ela, ela ainda não está entendendo. Ela sabe que em alguns momentos, principalmente comigo, eu falo 'papai tá indo trabalhar' e ela dá uma desmoronada assim, mas ela ainda não entendeu a fundo a vida dos pais. Ela tem mais esse apego de saudade com a avó e a madrinha, minha irmã, do que com a gente", explica.



"Hoje minha mãe estava lá em casa, e falou que ia trabalhar. Liz falou 'não'. Quando eu falei que ia trabalhar, ela disse 'tá bom, tchau'. Acho que ela acha que só a gente trabalha, o povo quando fala que quer ir trabalhar, ela não aceita não. Mas a gente ela já aceitou já", entrega a loira.