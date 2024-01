Fabiana Justus - Reprodução do Instagram

Fabiana JustusReprodução do Instagram

Publicado 30/01/2024 09:20 | Atualizado 30/01/2024 09:32

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, filha do empresário Roberto Justus, se emocionou, nesta segunda-feira, ao receber a visita dos três filhos, frutos do relacionamento com Bruno D'Ancona. A influenciadora foi internada após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda , e permanece no hospital para realizar o tratamento contra a doença.

"Hoje meus médicos me deram o presente de poder ver meus filhos! A pior parte de tudo isso é ter que ficar longe deles, e a cabeça é muito importante nesse momento. Foi na hora certa, porque a saudade não estava mais suportável!", iniciou Fabiana, que é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos, e Luigi, de 5 meses.

"Nem sei descrever os meus sentimentos de hoje direito. É um mix de extrema felicidade de estar com eles com extrema tristeza de ter que dar tchau por mais um tempo", ponderou a influenciadora.

"Estou emocionalmente esgotada, mas com o coração quentinho. Tive meu momento com o Luigi de manhã, dei mamá na mamadeira pela primeira vez... Brinquei e, à tarde, com as meninas! Jogamos, pintamos, conversamos. Graças a Deus conseguimos deixar o ambiente leve para eles! Eles não sentiram... Agora, 'bora' continuar essa batalha! Por eles! Pra eles! Por nós! Por essa família que eu tanto amo!", concluiu ela, que é fruto do antigo casamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman.