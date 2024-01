Fernanda Paes Leme publica desabafo na web - Reprodução de vídeo

Publicado 30/01/2024 10:17

Rio - Fernanda Paes Leme, de 40 anos, usou o Instagram Stories, na noite desta segunda-feira, para desabafar sobre as críticas que tem recebido em relação ao seu corpo. A atriz, que está grávida da primeira filha, explicou que estava vendo a repercussão de um post sobre a entrevista com Thaila Ayala no programa "Na Piscina com Fê Paes Leme, do GNT, quando se deparou com os comentários maldosos.

"É muito doido, né? Isso é um programa de papo, você fala coisas sérias, coisas leves, coisas divertidas, coisas nada a ver, você aprofunda, a gente fala muito de maternidade. E um dos recortes é essa historinha divertida, e tem muitas críticas, principalmente de mulheres. Muita gente criticando o meu corpo. E outras vêm falar 'ela está grávida', justificando, sei lá, que eu estou mais inchada ou acima do meu peso. Enfim, eu fiquei bem assustada", confessou a apresentadora.

"Mesmo estando acima do peso, eu ainda estou bem padrão. Fiquei imaginando quantas pessoas sofrem essa pressão estética. Essas pessoas falando sobre os nossos corpos, nossas relações... É muito doido, muito doido. Muitas mensagens ali que, realmente, você pensa 'existe mesmo gente assim?' Aquilo é louco", completou.