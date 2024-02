Alexandre Pato e a mulher, Rebeca Abravanel - Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2024 12:15 | Atualizado 07/02/2024 12:16

Rio - Alexandre Pato, de 34 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar alguns registros em que aparece ao lado da mulher, Rebeca Abravanel, de 43. Discretos, os dois, que estão juntos desde 2018, preferiram continuar mantendo o rosto do primogênito, Benjamin, que nasceu no dia 12 de janeiro , em segredo.