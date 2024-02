Cybelle Hermínio, viúva de Tom Veiga, se casa com o empresário Kaueh Rodrigues - Reprodução/Instagram

Publicado 07/02/2024 13:16 | Atualizado 07/02/2024 13:18

Rio - Cybelle Hermínio, viúva de Tom Veiga, o Louro José do "Mais Você" , se casou na última sexta-feira (2). Ela postou em uma rede social uma foto ao lado do marido, o empresário Kaueh Rodrigues e comemorou.

"Essa foi a data escolhida por ele porque a numerologia era marcante. Oficializamos, agora somos CASADOS, apesar de já ser um ano do verdadeiro casamento! Te amo absurdamente, agora somos oficialmente a família Hermínio Rodrigues. Que venham mais realizações de sonhos e plano", escreveu ela na legenda.

Eles estão juntos há mais de 2 anos e o pedido de casamento aconteceu no dia 20 de outubro. Na ocasião, Kaueh reuniu a família e a de Cybelle para comemorar o aniversário e oficializar o noivado.



"Nosso encontro foi feito por Deus e quando Ele cria esses encontros, essas pessoas não passam pelas nossas vidas, elas ficam", escreveu Cybelle em publicação no Instagram.

Ela foi a última mulher do intérprete do Louro José, que morreu em sua casa, no Rio, em novembro de 2020, devido a um acidente vascular cerebral (AVC) em decorrência de um aneurisma.

Fora do testamento

Em setembro do ano passado, a Justiça determinou que a herança de Tom fosse dividida apenas com os quatro filhos dele.



No testamento anulado pela Justiça, Cybelle detinha 50% dos bens do intérprete do Louro José. Os outros 50% eram divididos pelos quatro filhos dele, sendo 12,5% para cada um. Com a nova decisão da Justiça, os filhos ficam com 100%, e Cybelle sem nada. Eles ficaram casados por apenas oito meses e estavam separados há dois meses quando Tom Veiga morreu.



O divórcio estava previsto para sair quatro dias após a sua morte. Três dias antes de sofrer um AVC fatal, o intérprete de Louro José enviou um áudio a um amigo avisando que tiraria Cybelle do seu testamento.