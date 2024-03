Ramille interpreta Andrômeda em Família É Tudo, da TV Globo - Paulo Belote / Divulgação

Ramille interpreta Andrômeda em Família É Tudo, da TV GloboPaulo Belote / Divulgação

Publicado 17/03/2024 06:00 | Atualizado 17/03/2024 07:27

Rio - Ela é o momento! Brilhando no streaming como Melissa, em "Encantado's", da Globoplay, Ramille também dá vida à sua primeira protagonista na televisão como Andrômeda na nova novela das sete da TV Globo, "Família É Tudo", que estreou no último dia 9 de março. Para o DIA, a atriz reflete sobre a carreira e celebra a personagem nas telinhas.

"É a realização de um sonho. Sempre senti vontade de fazer uma novela, ainda mais uma protagonista, mas não achei que fosse acontecer tão rápido. Então, eu estou muito, muito feliz! É consequência de muito trabalho e estudo. Eu me dedico para que as oportunidades venham e eu esteja preparada para quando estiverem na minha frente. E, graças a Deus e aos meus Orixás, veio no momento certo", afirma.

Em "Família é Tudo". Ramille interpreta a neta de Frida Mancini (Arlete Salles), uma aspirante à cantora que foi criada como uma princesa e acredita pertencer a uma realeza. A personagem é irmã de Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes), família que tem a difícil missão de se unir para não perder a herança da avó, dada como morta após um acidente.



"Andrômeda é luz, é brilho, é loucura. Ela vive em um mundo paralelo, sonha em ser essa cantora super famosa e conhecida pelo seu talento. Então, ela vai fazer coisas e mais coisas para isso acontecer. Vai ser muito divertido e muito engraçado. Andrômeda é um máximo", declara a atriz.

Assim como a personagem, Ramille também é cantora na vida real. A artista conta como é a sua relação com as duas carreiras. "Atualmente, nessa nova fase da minha vida, eu tenho me dedicado muito mais ao meu lado atriz, que foi onde as oportunidades vieram. Mas isso não significa que eu ame um mais que o outro. Eu também amo cantar, só está mais guardadinho esse meu lado cantora. Eu canto desde nova e sempre me envolvi com qualquer tipo de arte, como a música e a dança. Sempre quis ser artista. Eu amo me expressar de diversas formas e a música é uma delas", diz.

Ao ser questionada sobre o maior desafio nesse novo projeto, Ramille pontua: "Desde o início foi trazer essa finesse dessa personagem. A Andrômeda nasceu rica e tem jeito de falar diferente de mim. Eu sou suburbana, do Rio de Janeiro. Já a Andrômeda é polida, meiga e fofa. Então, é um desafio trazer essa clareza nas palavras".

fotogaleria

Sucesso em Encantado's

Ramille ficou conhecida em 2021 ao interpretar Melissa, em Encantado's, série da Globoplay que lançou a segunda temporada na última terça-feira (12). A atriz revela como a produção foi importante para sua carreira. "Foi a minha primeira experiência trabalhando de fato no audiovisual, e eu amei participar de Encantado's porque fala de samba, de subúrbio, de família e de nós pretos", conta a artista, ressaltando o aprendizado que a produção proporcionou. "Foi incrível! Eu aprendi a como estar no set, trabalhar, entender e entrar no mercado de fato... Eu aprendi praticamente tudo em Encantado's".

Carreira

Cantora e atriz, Ramille não esconde seu amor pela arte. A atriz relembra ainda como tudo começou e quando a chavinha virou para a atuação. "Sempre quis ser artista, mas quando eu era mais nova, meu lado cantora era mais aflorado. A minha vontade de estar na TV quando eu via as novelas, os filmes, começou a aparecer na minha adolescência. Foi quando eu pedi para os meus pais me colocarem em uma aula de teatro", começa.

"Eu fiz cursos de improvisação por três anos e depois me afastei e me dediquei à música. Só que eu continuei fazendo as minhas coisas, fui passista do Salgueiro e fiz um pouco de dança. Antes da pandemia, eu fui cantora e dançarina de um espetáculo e morei na China. Quando voltei, vim decidida a retomar os estudos e voltar para TV e Cinema. Foi quando eu fiz um curso de verão na CAL [Casa de Artes de Laranjeiras] e conheci minha preparadora, a Ana Carter", relembra Ramille sobre o início do amor pela arte. "Comecei a estudar enlouquecidamente e me encontrei na atuação. Eu me apaixonei e falei: 'Eeu sou feliz aqui, fazendo isso'. E foi quando as oportunidades vieram, os testes vieram e tudo fluiu".

'Sou muito sonhadora'

Com a estreia na novela, Ramille ressalta que ainda tem muitos sonhos para conquistar. "Eu sou muito sonhadora! É só o início de uma carreira, só o início de uma trajetória. Eu sou muito paciente e acredito que tudo acontece no tempo certo, na hora certa e com as pessoas certas. Então, é um passo de cada vez, subindo um degrauzinho de cada vez eu vou construindo a minha escada. Mas obviamente eu quero fazer mais novelas. De repente, depois uma novela das 21h, quem sabe faço um filme ou série. Quero ser reconhecida pelo meu trabalho", diz.

Para quem deseja iniciar na carreira, ela recomenda: "O conselho que posso dar para qualquer pessoa é estudar muito. Tem que se dedicar, se preparar de todas as formas, inclusive psicologicamente porque é um meio muito difícil. O 'não' é o mais garantido, então é preciso persistir. Na hora que tiver que ser, vai acontecer, mas a gente tem que plantar as oportunidades para isso acontecer, e a única forma é estudando muito".