Jojo participou do Dança dos Famosos e descobriu a paixão pela dançaDouglas Jaco/Divulgação

Publicado 17/03/2024 06:00 | Atualizado 17/03/2024 07:26

Rio - Nascida e criada em Bangu, bairro do subúrbio carioca, Jojo Todynho tem uma autoestima desenvolvida em uma criação rígida e humilde. Ao perder seu pai, vítima de bala perdida, com apenas dez anos de idade, Jojo teve que amadurecer cedo ao ajudar sua avó no sustento do lar e começou a trabalhar ainda na adolescência, ocupando diversas funções, como telefonista, faxineira, babá e vendedora de picolé.

A história da cantora de 27 anos se mistura entre as dos brasileiros e serve de inspiração, já que em 2017, tornou-se nacionalmente conhecida pelo hit "Que Tiro foi Esse?". Em 2020, venceu o reality show "A Fazenda" e, em agosto de 2023, optou por passar por uma cirurgia bariátrica. Desde então, tem compartilhado nas redes sociais a sua recuperação e mudança no estilo de vida. O DIA conversou com ela sobre o assunto.



O que te motivou a procurar pela cirurgia bariátrica e há quanto tempo você veio amadurecendo essa ideia?



Eu decidi procurar pela cirurgia bariátrica porque eu queria melhorar a minha qualidade de vida e saúde. A ideia amadureceu ao longo de alguns anos, sempre com acompanhamento médico, com João Branco e minha nutricionista, Renata Branco. O desejo de ser mãe sempre esteve presente em minha vida, e eu sabia que a obesidade poderia trazer complicações para uma futura gestação.



O assédio na internet influenciou na sua decisão de não anunciar o procedimento no começo?



Sim. Eu queria ter certeza de que era a melhor decisão para mim, sem a influência externa. Mas, no final, eu entendi que era importante compartilhar a minha jornada para ajudar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo processo.



Quanto tempo levou o seu pós-operatório? Poderia detalhar algumas das principais dificuldades no começo?



O pós-operatório foi desafiador, principalmente nos primeiros três meses. Eu tive que aprender a controlar a quantidade de comida e a adaptar a minha alimentação. Mas, no geral, foi uma experiência que me fez crescer e amadurecer bastante e, acima de tudo, ver a importância de cuidar da saúde.



Você sempre reforçou que se amar é diferente de romantizar a obesidade. Como você trabalhou essa questão?



Eu sempre soube que se amar não significa glorificar a obesidade, mas sim cuidar da própria saúde e bem-estar. A crítica que recebi pela decisão do procedimento só reforçou o quanto é importante tomar essa decisão pensando em si próprio, sem se preocupar com a opinião alheia.



Quais são as principais mudanças que você teve que fazer após a bariátrica? O que você passou a comer e praticar que não fazia antes?



Eu tive que fazer mudanças significativas na minha rotina. Comecei a praticar exercícios regularmente (crossfit e musculação) e adotei uma alimentação mais saudável. Passei a comer porções menores e evitar alimentos muito calóricos. Também incluí mais frutas, legumes e proteínas na minha dieta.



Você também já participou do Dança dos Famosos. Acredita que isso foi um incentivo para testar coisas novas na sua vida?



Participar do Dança dos Famosos foi uma experiência incrível que me fez descobrir uma paixão pela dança. Isso, com certeza, me incentivou a testar coisas novas na vida e sair da minha zona de conforto.



Qual é o seu objetivo quando compartilha a sua rotina com o público?



Meu principal objetivo é inspirar e motivar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Quero mostrar que é possível mudar de vida, cuidar da saúde e buscar a felicidade, independentemente dos obstáculos que apareçam no caminho.



Como você se sente com o fato de que muitas pessoas se inspiram em você para procurar o procedimento ou até mesmo para emagrecer?



Sinto-me muito honrada em servir de inspiração para outras pessoas. A minha relação com o público sempre foi de quebrar estigmas e incentivar outros a buscarem uma vida mais saudável e ser feliz sem se preocupar com o que pensam sobre você. É gratificante poder impactar positivamente a vida de tantas pessoas.