Rafa Kalimann aproveita feijoada na quadra da Impetriz Leopoldinense - Divulgação / Wagner Rodrigues

Rafa Kalimann aproveita feijoada na quadra da Impetriz LeopoldinenseDivulgação / Wagner Rodrigues

Publicado 17/03/2024 10:02 | Atualizado 17/03/2024 10:04

Rio - Musa da Imperatriz Leopoldinense, Rafa Kaliamann marcou presença na feijoada promovida na quadra da escola de samba neste sábado (16). A modelo e ex-BBB posou para uma foto publicada no Instagram da escola aproveitando o almoço.

fotogaleria

Já nas suas redes sociais, a influenciadora de 30 anos publicou alguns stories comentando sobre o evento. "Vim aqui na feijoada. Comi, viu?", comentou Kalimann. "E hoje ainda tem Grande Rio e Portela aqui na Imperatriz. Quero gastar, né?", acrescentou.Rafa Kalimann estreou recentemente na nova novela das sete "Família é Tudo", da TV Globo, como a vilã Jéssica. Em 2020, participou do "Big Brother Brasil", ficando entre as finalistas da edição.A modelo namora com o ator Allan Souza Lima, de 38 anos, que a acompanhou no desfile da Imperatriz Leopoldinense no carnaval deste ano.