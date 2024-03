Mariana Ximenes exibe as curvas em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Mariana Ximenes exibe as curvas em cliques de biquíni

Publicado 18/03/2024 13:31

Rio - Mariana Ximenes, de 42 anos, compartilhou com os fãs alguns registros de sua viagem de férias no Instagram, nesta segunda-feira. A atriz, que curte uns dias de descanso em um resort de Santa Catarina, caprichou na produção para pegar um solzinho nesta manhã. Ela usou biquíni azul fashion, com uma manga de babado, e óculos escuros.

"All blue (tudo azul). Ainda aproveitando os meus dias de férias", escreveu ela na legenda. Nos comentários, Mari recebeu vários elogios. "É muito chique gente", comentou um admirador da artista. "Que mulherão", disse outro. "Que biquíni lindo", opinou uma terceira pessoa.