Juliette arrasa em cliques de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 18/03/2024 10:39

Rio - Juliette, de 34 anos, aproveitou o domingo ensolarado para curtir um passeio de barco no Rio. De biquíni, a cantora posou para alguns cliques durante o momento de lazer e esbanjou beleza e boa forma. No Instagram, a campeã do "Big Brother Brasil 21", da TV Globo, também apareceu no maior clima de romance com o namorado, o atleta Kaique Cerveny.

fotogaleria

"Rio", escreveu ela na legenda. "Te amo", comentou Kaique. Como era de se esperar, a influenciadora digital recebeu inúmeros elogios dos fãs. "Perfeita", afirmou um admirador de Juliette. "Maravilhosa", disse outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa.

Na mesma rede social, Juliette contou aos fãs que deixará de morar na sua casa alugda, localizada no Rio de Janeiro. Ela explicou que o proprietário do local pretende se mudar para o imóvel. ""O dono vai morar aqui, ele pediu (risos). Ai, vou sentir saudade da minha primeira casinha no RJ. Mas não é agora não, vai demorar. [...] Tá bom, vivemos três anos aqui", disse ela, com uma mistura de nostalgia e aceitação. Apesar da despedida, Juliette afirmou que não pretende sair da cidade maravilhosa.