Claudia Rodrigues e Adriane Bonato - Reprodução do Instagram

Claudia Rodrigues e Adriane BonatoReprodução do Instagram

Publicado 18/03/2024 11:21 | Atualizado 18/03/2024 11:21

Rio - Claudia Rodrigues, de 53 anos, curtiu o domingo na companhia da namorada, a empresária Adriane Bonato, de 50. As duas se refrescaram em uma piscina e surgiram sorridentes em cliques publicados no Instagram. Na legenda, a atriz disse que renovou as energias e desejou uma boa semana aos fãs.

fotogaleria

"Que fim de semana dos deuses, curti muito com o amor da minha vida. Nada melhor do que uma piscininha para aguentar essa onda de calor. Estava delicioso! Foi tão bom que fiquei exausta, dormi na cadeira (risos)! Mas renovei as energias para começar a semana, que venha segunda-feira. Uma semana abençoada para todos nós", escreveu Claudia.

Claudia e Adriana assumiram o relacionamento em 2022. "Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!", escreveu Claudia na ocasião".

A atriz foi diagnosticada com esclerosa múltipla no ano 2000 e vive com a doença há 24 anos. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central.