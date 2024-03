Gracyanne Barbosa mergulha em banheira de gelo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 14:27 | Atualizado 18/03/2024 14:29

Rio - Gracyanne Barbosa, 40 anos, aproveitou o calorão do Rio de Janeiro no dia que a sensação térmica ultrapassou os 60 graus e mergulhou em uma banheira de gelo.

Apesar de ser refrescante, a musa fitness explicou que usa a técnica para aliviar a recuperação de treinos intensos.

"Eu faço há bastante tempo. Antes fazia na fisioterapia, agora comprei minha piscina pra fazer em casa. Esse tratamento tem inúmeros benefícios para a saúde. Não apenas para atletas, mas para as pessoas no geral. No meu caso, tem ajudado muito na recuperação", disse ele no Instagram ao responder um seguidor no domingo (17).

"Gente isso é crioterapia não é moda é um tratamento é muito benéfico por sinal", respondeu uma seguidora de Gracy na rede social. A técnica é usada para tratar lesão muscular, inflamações e dores no corpo.