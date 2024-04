Rodriguinho passeia com a mulher em shopping na Barra da Tijuca

Rio - Rodriguinho, de 46 anos, aproveitou um passeio com sua esposa, a influenciadora digital Bruna Amaral, em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O casal estava descontraído, vestindo regata preta e bermuda.

O cantor de pagode e sua mulher foram simpáticos ao perceberem que estavam sendo fotografados pelos paparazzi. Rodriguinho até parou para tirar fotos com fãs que o reconheceram durante o passeio informal na capital fluminense.

Ele participou do " BBB 24 ", e sua passagem pelo reality show da Globo foi marcada por polêmicas. Fora da casa, suas declarações e comportamento não foram bem recebidos, levando-o à eliminação assim que enfrentou o Paredão.

O então participante saiu do programa com 78,23% dos votos em uma disputa contra Lucas Henrique e Fernanda. Sua saída foi cercada de questionamentos sobre suas falas negativas em relação ao corpo de Yasmin Brunet, com quem tinha uma proximidade no jogo.

