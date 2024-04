Faustão - Reprodução / Instagram

Faustão Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2024 13:31 | Atualizado 05/04/2024 13:46

Rio - Vários famosos celebraram a melhora do estado de saúde de Fausto Silva, de 73 anos, após o apresentador realizar um transplante de rim em fevereiro. Mulher do artista, L uciana Cardoso usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para atualizar os amigos e fãs do marido, que está internado há 47 dias, sobre o atual estado de saúde dele. Ela informou que há dois dias a rejeição do órgão foi vencida.

"Amém Jesus ! Que ele fique bem logo em nome de Jesus ! Por tanto que já ajudou tanta gente", afirmou Tatá Werneck. "Deus é maravilhoso. Que bom que ele tem você Lu, uma mulher zelosa e forte! Sigo por aqui em oração", declarou Eliana. "Que notícia maravilhosa! Sei bem como é passar por tudo isso!", disse Silvia Poppovic.

"A melhor notícia que poderíamos receber nesta sexta-feira! Amo vocês, tenho muita gratidão ao Fausto. Já já estará em casa pleno. Deus no comando sempre!", escreveu Solange Almeida. "Vai ser mais um degrau na trajetória desse gigante! Fausto a gente te ama!", comentou Marcos Mion. "Que notícia maravilhosa! Graças a Deus", comemorou Celso Portiolli.

Faustão deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro, e realizou o transplante de rim um dia depois. O apresentador deixou a UTI da unidade de saúde no dia 27 e segue em recuperação. Esse é o segundo transplante de órgão realizado pelo apresentador em apenas seis meses. Em agosto do ano passado, Faustão passou por um transplante cardíaco.