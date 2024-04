Faustão - Reprodução de vídeo

Publicado 05/04/2024 13:02 | Atualizado 05/04/2024 13:24

Rio - Luciana Cardoso, mulher de Faustão, fez uma atualização nesta sexta-feira (05) sobre o estado de saúde do apresentador após o transplante renal. Ele passou por um transplante de rim em 26 de fevereiro e permanece internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo ela, há três semanas o novo rim transplantado em Fausto, de 73 anos, apresentou sinais de rejeição. Nesse sentido, foi iniciado um tratamento mais intensivo, o que resultou em uma melhora significativa. Ela também mencionou a forte luta do apresentador pela recuperação de sua saúde.

"Completam 47 dias da internação para o implante renal do meu marido, Fausto Silva. Nesse período, muitas coisas aconteceram e ele tem lutado bravamente para se manter bem, com energia e disposição para colaborar com sua recuperação", começou ela.

Cardoso garantiu que o marido venceu à rejeição do transplante. "Há dois dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos: a rejeição foi vencida. A partir de agora, nossa expectativa é que o tempo traga o reequilíbrio necessário para que todo o organismo volte a funcionar em harmonia", concluiu.