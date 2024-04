Rodrigo Faro limpa porta de casa e brinca sobre tamanho - Reprodução

Rodrigo Faro limpa porta de casa e brinca sobre tamanhoReprodução

Publicado 05/04/2024 19:27

Rio - Rodrigo Faro compartilhou, nesta sexta-feira (5), um vídeo limpando a porta de sua casa, que impressiona pelo tamanho. Em seu Instagram, o apresentador divertiu os internautas ao desabafar sobre a tarefa doméstica.

fotogaleria

"Quando você é obrigado a lidar com as consequências das suas próprias decisões", escreveu na legenda da publicação ao som de "Imortal", de Sandy e Jr. No registro, ele aparece passando um pano da porta para fazer a limpeza.

Nos comentários, os seguidores entraram na brincadeira. "Oh, vida difícil, hein? Se quiser eu troco a minha e nem precisa me dar volta", disse uma internauta. "O tipo de problema que eu quero ter no futuro", afirmou outra. "Até parece que não tem quem faça", apostou uma pessoa.

Confira: