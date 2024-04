Maíra Cardi exibe novo visual e reflete sobre mudança - Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2024 18:23 | Atualizado 05/04/2024 19:06

Rio - Maíra Cardi, de 40 anos, compartilhou nesta sexta-feira (5), um vídeo em seu Instagram mostrando todo o processo da mudança de visual e refletiu sobre a transformação. A influenciadora abandonou os fios loiros e compridos, e surgiu com o cabelo preto e curto.

"Tantas coisas para contar, mas vamos começar pela mais visual e comentada? O cabelo para mim sempre foi para me deixar bonita, mas eu nunca estudei sobre cabelos, e olha que amo estudar! Mas quando eu mudei por dentro o meu cabelo passou a me incomodar muito e eu nem sabia porque, mas a cor e o tamanho incomodaram, e eu passei a desejar algo que nunca imaginei desejar! Eu queria uma mudança. Eu sabia que essa mudança era algo muito muito forte. Eu me sentia mais forte e queria que o cabelo passasse a força e a certeza que tinha dentro de mim!", escreveu ela na legenda do post.Na última quinta-feira (4), Maíra fez sua primeira publicação desde que reativou seu perfil no Instagram. A coach estava afastada da web desde setembro do ano passado. A influenciadora divulgou seu novo livro e o novo visual, que chamou a atenção dos internautas. Além disso, ela se apresentou como Cardi Nigro, um dos sobrenomes do seu marido Thiago Nigro, mais conhecido como "O Primo Rico".