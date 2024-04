Vanessa Lopes canta música de Luísa Sonza e recebe elogios - Reprodução

Vanessa Lopes canta música de Luísa Sonza e recebe elogiosReprodução

Publicado 05/04/2024 16:04

Rio - De volta às redes sociais, Vanessa Lopes publicou, nesta sexta-feira (5), um vídeo em seu Instagram cantando e a música "Iguaria", de Luísa Sonza. A influenciadora, que ficou afastada da internet após desistir do "BBB 24" , recebeu diversos elogios e sua voz chamou atenção.

fotogaleria

"Testando algo novo", escreveu na legenda da publicação em que aparece cantando e tocando a canção no violão. Dona do hit, Luísa deu dicas para a amiga e aprovou a versão feita por ela. "Corta as unhas da esquerda que vai ficar melhor ainda. Linda", pontuou.

Nos comentários, famosos e anônimos ficaram encantados com o talento de Vanessa. "Lindo te ouvir cantar", disse Isabella Santoni. "Essa voz!", elogiou Bruna Griphao. "Que linda", afirmou Gabi Martins. "Estou apaixonada na sua voz", revelou uma seguidora. "Artista", ressaltou outra.

Confira: