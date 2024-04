Leticia Colin celebra alta hospitalar do pai - Reprodução do Instagram

Leticia Colin celebra alta hospitalar do paiReprodução do Instagram

Publicado 05/04/2024 14:33

Rio - Leticia Colin, de 34 anos, comemorou a alta hospitalar do pai, José Hélio, através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. A atriz compartilhou uma foto em que aparece ao lado do pai em um elevador da unidade de saúde e ainda agradeceu o carinho que recebeu dos amigos e fãs durante a internação dele.

fotogaleria

"Saímos do hospital (emojis apaixonados]. Obrigada todo carinho! Agora vamos cuidar", escreveu a mulher de Michel Melamed e mamãe de Uri na legenda.

Na última quarta-feira, Letícia desabafou sobre a internação de José Hélio em sua rede social. "E sexta a gente sai, pai. Envelhecer é bonito também. Mas quem está preparado? Desafio… Beijos, boa noite, se cuidem", disse ela, que não deu maiores informações sobre o diagnóstico do pai.