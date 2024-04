Joseph Baena, filho de Arnold Schwarzenegger, posa no evento Arnold Sports Festival South America - Foto: Araujo / Agnews

Publicado 05/04/2024 21:46

Joseph Baena, o filho de Arnold Schwarzenegger que seguiu o pai no fisiculturismo, compareceu ao "Arnold Sports Festival South America 2024" em São Paulo, evento fitness com feiras, competições e diversas atividades, e acontece de cinco a sete de abril.

Apelidado de Joe Baena, o filho de Arnold com Mildred Patricia Baena era presença confirmada para para prestigiar o festival. Ele surpreende pela semelhança com o pai quando tinham a mesma idade, 26 anos, especialmente por ser o único de cinco filhos adeptos do esporte bodybuilding.

O "Arnold Sports Festival South America", que acontece em São Paulo há 11 anos, é um dos eventos regionais: os vencedores das competições de cada região disputam o mundial, que acontece em Ohio, nos Estados Unidos, o "Arnold Sports Festival".

Com mais dois dias de evento, há esperança da visita do próprio Arnold Schwarzenegger, que esteve na edição brasileira em outras vezes, como em 2019, quando passou, inclusive, por um contratempo com o visto.