Aline Campos expressa preferência por não ser cumprimentada com toque - Reprodução / Instagram

Aline Campos expressa preferência por não ser cumprimentada com toqueReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2024 21:38 | Atualizado 05/04/2024 21:49

Rio - Aline Campos falou nesta sexta-feira (5), através do Stories do Instagram, que as pessoas deveriam normatizar o cumprimento sem toque. A modelo explicou o motivo de não gostar de dar beijinhos e apertos na mão para cumprimentar as pessoa. Ela disse que prefere falar de longe, pelo olhar sincero.

"Sei que muitos vão discordar, mas eu preciso trazer o meu ponto de vista sobre um assunto que eu acho que é muito importante ser refletido. Precisamos normalizar como não sendo falta de respeito ou uma antipatia o cumprimento sem toque, sem ser um, dois, três beijinhos e até mesmo sem aperto de mão", declarou.



"Vocês sabiam que cada vez que vocês se conectam fisicamente com alguém, que na maioria das vezes não tem a menor necessidade de você encostar, você está trocando energia com aquela pessoa que pode ser que [depois] você nunca mais veja na vida? Vale refletir até onde há realmente uma necessidade de você chegar num lugar e sair beijando todo mundo", falou.



"Para pra pensar. Quantas vezes você saiu de casa com o pote cheio de energia e voltou com o pote completamente vazio? Você tem noção de que seu pote pode ter esvaziado pelo simples fato de você ter cumprimentado e tocado em um monte de gente que você não sabe de onde veio?", questionou.



"Não estou falando que vai ser fácil a gente dar essa virada de chave, não. Eu mesma já estou refletindo sobre isso muitas vezes. E, vira e mexe, eu chego nos lugares e quando eu vejo, eu estou cumprimentando beijando as pessoas, faz parte da nossa cultura. Mas se isso fizer sentido para você, podemos nos unir e ir transformando", disse.

"Se vocês me encontrarem e eu estender a mão ou simplesmente fizer um cumprimento com olhar, saiba que eu te respeito muito", finalizou.