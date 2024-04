Lexa - Reprodução / Instagram

Rio - Lexa se impressionou ao subir na balança e ver que conquistou sua meta, nesta sexta-feira (5). Através do Stories no Instagram, a cantora comemorou ao voltar a pesar menos de 60 kg. A artista falou sobre seus problemas de saúde e da "guerra" que travou com a balança.



"Faz muito tempo que eu não fico abaixo dos 60 [kg]. Tô feliz. Tenho hipotireoidismo e tireoidite de Hashimoto. Desde que descobri, travei uma 'guerra com a balança' mas, com a medicação correta, alimentação e exercícios, tá dando certo!!", explicou.

A tireoidite de Hashimoto é uma condição autoimune em que o sistema imunológico ataca as células da tireóide, levando ao hipotireoidismo, uma vez que os hormônios produzidos não são suficientes para atender às necessidades do organismo. Os sintomas podem incluir pele ressecada, cansaço, diminuição do apetite, ganho de peso, mudanças de humor, problemas de memória, inchaço no rosto, entre outros.



Atualmente, Lexa está participando do “Dança dos Famosos”, quadro do programa “Domingão com o Huck”, da TV Globo.