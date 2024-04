Glória Menezes faz rara aparição ao lado do filho e recebe homenagem da nora - Reprodução / Instagram

Glória Menezes faz rara aparição ao lado do filho e recebe homenagem da nora Reprodução / Instagram

Publicado 05/04/2024 17:32 | Atualizado 05/04/2024 17:35

Rio - Glória Menezes, de 89 anos, fez uma aparição rara no perfil do Instagram da nora, Mocita Fagundes, nesta sexta-feira (5). A atriz posou sorridente ao lado do filho Tarcísio Filho, de 59. Mocita ainda deixou um recado especial para a sogra.

"Ontem falei com os dois por FaceTime. Me pegaram de surpresa numa reunião noturna pra lá de afetiva e produtiva. As pessoas me mandam muitos recados carinhosos pra Glória. Eu entrego todos eles. E falo pra ela - do meu jeito 'pouco exagerado' (risos) o quanto ela é amada e admirada. Ela só ri… e o riso dela 'enche uma casa'! Gosto de vê-la feliz. Pra mim, isso basta. A felicidade se mostra sempre… de forma muito simples. Ela não vem rebuscada , nem precisa de explicação. Felicidade se sente . Bom final de semana meus querides!!", escreveu ela na legenda da publicação.Mocita é casada com Tarcísio Filho desde 2010. Ativa nas redes sociais, ela sempre costuma compartilhar cliques de Glória, para que os fãs matem a saudade.Glória foi casada desde 1982 com o ator Tarcísio Meira, que morreu aos 85 anos em 2021. Após a morte do marido, a atriz voltou a morar no Rio de Janeiro.