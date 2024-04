Bianca Andrade posa em clima de romance com novo namorado, Luca Daffrè - Reprodução

Publicado 05/04/2024 17:20

Rio - Bianca Andrade posou em clima de romance, nesta sexta-feira (5), com o novo namorado, Luca Daffrè. Passando uma temporada no Brasil, o modelo italiano compartilhou o clique em seu story do Instagram aproveitando o dia ensolarado com a amada no Rio de Janeiro.

No registro, o casal aparece de óculos escuros curtindo um dia de praia. Bianca, porém, tem optado por não compartilhar muito os momentos ao lado de Luca, que desembarcou em São Paulo na última terça-feira (3) para passar um tempo com a influenciadora.