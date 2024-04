Marcello Novaes e o filho, Pedro, são clicados em praia da Zona Sul - Dilson Silva / Agnews

Publicado 05/04/2024 14:14

Rio - Marcello Novaes, de 61 anos, e o filho, Pedro Novaes, de 27, fruto do antigo relacionamento com Letícia Spiller, renovaram o bronzeado em uma praia da Zona Sul, nesta sexta-feira. Os dois colocaram o papo em dia nas areias de São Conrado e se refrescaram no mar. Sem camisa, eles também exibiram o corpo em forma no local.

E por falar em Marcello, o ator está no elenco de "Justiça 2", do Globoplay", que estreia no dia 11 de abril. Na série, ele interpreta Egisto, personagem que vive um romance com Jornada (Paolla Oliveira). "Apertem o cinto!!! Essa história vai pegar fogo, pessoal", avisou o artista em sua rede social.