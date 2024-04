Mel Maia revela situação inusitada ao tirar foto com fã - Reprodução

Publicado 05/04/2024 22:31

Rio - Mel Maia utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (5), para compartilhar uma situação para lá de inusitada durante um jantar ao lado do namorado, João Maria Pereira e a família do português. Em seu story do Instagram, a atriz contou que tirou uma foto com uma fã e não percebeu que estava com o dente sujo.

"A menina veio pedir para tirar foto comigo e eu: (risos) prazer te conhecer, lindona", disse, mostrando que estava com resto de comida no dente. "Lado ruim de tirar foto quando estou comendo (risos). Que mico", escreveu no vídeo.

Em seguida, Mel mostrou a sogra e cunhada europeias curtindo um show de um grupo de pagode no local. "Bem abrasileiradas", afirmou.