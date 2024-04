João Gordo (à esq.) e Kurt Cobain (à dir.) em São Paulo. - Foto: Reprodução

João Gordo (à esq.) e Kurt Cobain (à dir.) em São Paulo.Foto: Reprodução

Publicado 05/04/2024 18:45 | Atualizado 05/04/2024 18:54

5 de abril é uma data tão importante quanto triste para os fãs de rock . Há 30 anos, Kurt Cobain cometeu suicídio. Em janeiro de 1993, o vocalista, compositor e rosto da banda Nirvana veio ao Brasil para apresentações em São Paulo e no Rio, e o relato de João Gordo, da banda Ratos de Porão, mostra que o rockstar estrangeiro já dava indícios de uma saúde mental deteriorada.

O Nirvana se apresentou no Rock In Rio e também no festival Hollywood Rock, no estádio do Morumbi. Foi em SP que o encontro ocorreu. Segundo João Gordo, que contou a história em diversas entrevistas, um amigo foi o responsável por apresentá-los.

"Ele (Kurt Cobain) era muito depressivo e não sorria em nenhum momento. Durante todo o tempo ele usou uma camiseta em que estava escrito à mão com caneta 'I hate myself and I want to die' (eu me odeio e quero morrer)", relembrou o artista brasileiro. "Ele me pediu heroína. Na época, expliquei pra ele, a droga não era comum no Brasil", continuou.

Festival Hollywood Rock, com apresentações do Nirvana, Alice in Chains e Red Hot Chilli Peppers Foto: Reprodução

O grupo do rolé, que contava com a namorada de João Gordo e a esposa de Kurt, Courtney Love, foi para a rua Augusta. "Nunca conheci alguém que cheirava tanta cocaína". João Gordo deu mais detalhes: "Foi a primeira vez que o vi feliz, dançando e se jogando no chão de uma casa que estava tocando Beatles e rock anos 60".

"Lembro que a Courtney era muito louca também, ela saiu do carro com os peitos para fora, e começou a apalpar um travesti, que não entendeu nada. A gente foi tirar ela de lá para voltar pro carro e ai ela deu 300 dólares para a travesti".

O show em São Paulo ficou marcado como um dos "piores shows do Nirvana" pela crítica especializada e o show no Rock In Rio não ficou muito atrás, com um Kurt Cobain visivelmente alterado nos palcos. Cerca de um ano e três meses depois, o roqueiro cometeu suicídio, deixando esposa e uma filha.