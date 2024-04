Ana Clara lança música com Belo e fala da importância do cantor em sua carreira - Giovanna Bottaro/ Divulgação

Publicado 05/04/2024 15:47 | Atualizado 05/04/2024 16:03

Rio - A pagodeira Ana Clara lançou seu novo single, "Eu, Você e Deus", com a participação de seu padrinho, Belo, nesta sexta-feira. A cantora de 29 anos celebra o primeito feat com o cantor, fala sobre a amizade de longa data com o marido de Gracyanne Barbosa e diz que recebe muito apoio dele em sua carreira.

"O Belo ele já tá comigo já há muito tempo, desde o início da minha carreira. Ele sempre foi um cara que somou muito, que sempre me abriu portas, me ajudou demais, como a gente diz, é meu padrinho. Sempre esteve junto comigo em momentos bons, ruins, me deu a mão... E estou muito feliz que pela primeira vez a gente vai ter um feat juntos. Talvez esse seja o momento de trazer esse cantor das multidões, um cara que também canta sobre o amor, essa música é sobre o amor, eu estou muito feliz e honrada de ter ele neste trabalho. A gente tem uma parceria muito linda, recíproca e muito verdadeira", comenta a artista, em entrevista ao DIA.

A catarinense também não esconde a felicidade com a nova música e o momento atual da carreira. "É um trabalho que foi desenvolvido com muito carinho, que foi feito pensando em cada pessoa que fosse ouvir. Uma música que fala de amor, fala de Deus também. É muito difícil de resumir tudo que eu estou sentindo nesse momento. Estou muito feliz, com muita gratidão", assume.

Abrirá shows da turnê do Soweto

Ana Clara foi a cantora escolhida pelo Grupo Soweto para participar da turnê "Soweto 30" que viajará pelas capitais brasileiras em comemoração as três décadas da banda. "Fazer parte da turnê do Soweto é uma loucura. E uma curiosidade é que dia 19 de abril é o primeiro show da turnê de 30 anos do Soweto e eu faço 30 anos. Tudo que acontece, toda oportunidade que me é dada, eu sempre recebo de coração e sempre agarro assim com as duas mãos, porque eu sempre acho que vai somar, que é importante", diz.

"O Soweto 30 anos é um grupo que fez sucesso, que tem uma história maravilhosa dentro do segmento, que sempre fui muito fã, admiradora das músicas, e hoje fazer parte de uma forma tão linda, tão grandiosa de poder abrir os shows e estar junto com eles... Só agradeço a oportunidade, a confiança e a credibilidade no meu trabalho e estou muito ansiosa pra poder viver esses próximos shows dessa turnê junto com eles, junto com todo o mundo, junto com o Brasil. Eu estou muito feliz", afirma.