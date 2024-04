Fagner e Alok - Reprodução do Instagram

Publicado 11/04/2024 08:11 | Atualizado 11/04/2024 09:58

Rio - Alok e Fagner posaram juntos, sorridentes e de mãos dadas para uma foto e surpreenderam os internautas, nesta quarta-feira (10). Tudo porque no ano passado o cantor disse, em entrevista a um podcast, que ter 1 milhão de pessoas assistindo à apresentação de um DJ era um "desastre ambiental", alfinetando o show que o astro da música eletrônica havia feito em Copacabana pelos 100 anos do Copacabana Palace. Na época, Alok chegou a fazer um remix com a crítica do artista. Mas parece que ficou tudo bem entre eles.

Em uma publicação feita no Instagram, o marido de Romana Novais compartilhou o clique com Fagner e escreveu: "Construindo pontes ao invés de muros". Ele também mostrou vídeos em que aparece no estúdio conversando com Fagner sobre parcerias musicais e trabalhando em uma versão remixada de "Borbulhas de amor (Tenho um coração)", sucesso do cantor.

Vários artistas reagiram a publicação. "Que grandiosidade pra música,mas principalmente pra humanidade, esses gestos de paz. Coisas assim que eu curto e me alegro na internet. Parabéns", elogiou Buchecha. "Encontro mais inesperado e mais toppppp que o Brasil já viu", comentou Xand Avião. "Viva a música", celebrou João Gomes. "Sensacional", disse Rogério Flausino.