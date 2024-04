Ana Hickmann e Edu Guedes - Araujo / Agnews

Ana Hickmann e Edu GuedesAraujo / Agnews

Publicado 11/04/2024 08:45

Rio - Apaixonados, Ana Hickmann, de 43 anos, e o namorado, Edu Guedes, de 49, trocaram beijos e carinhos em um evento em São Paulo, na noite desta quarta-feira. Os dois deram um show de simpatia no local e posaram para fotos. Com um look todo preto, composto por calça e uma blusa transparente, que deixava seu sutiã à mostra, a apresentadora chamou a atenção por sua beleza.

fotogaleria

Na ocasião, Ana participou de um desfile de óculos e o chef de cozinha prestigiou a amada na primeira fila. Ele ainda filmou a performance da loira, todo orgulhoso.

Ana e Edu assumiram o namoro em março deste ano e desde então compartilham alguns momentos do casal com os fãs nas redes sociais. Os rumores de que os dois estavam juntos tiveram início após a apresentadora se divorciar do ex-marido, Alexandre Côrrea, no ano passado. O relacionamento chegou ao fim depois dela ser agredida pelo empresário dentro da própria casa, em novembro.