Leo Chaves anuncia morte da avó, BeatrizReprodução do Instagram

Publicado 11/04/2024 10:01 | Atualizado 11/04/2024 10:03

Rio - Léo Chaves, de 47 anos, lamentou a morte da avó, Beatriz Zappalá Pimentel, aos 95 anos, em uma publicação feita no Instagram, nesta quarta-feira. O cantor sertanejo, que faz dupla com Victor, compartilhou uma foto com a escritora e professora, que faleceu nesta terça, em Minas Gerais,e fez uma linda homenagem a ela.

"Me lembro de muitas fases e faces de minha vó. Ficou claro para muitos que ela se enfrentou como ser humano e conseguiu cumprir sua missão. Nos últimos anos, quando a encontrei, minha percepção foi clara: sua vida foi uma crescente em evolução, aprendizados e muito desenvolvimento espiritual! Mas a vida toda foi professora, de quase tudo, quem conviveu sabe. O grande elo familiar. Singeleza nos atos, cuidado nas relações!", começou ele.

"Sabedoria ao silenciar, em tom de compreensão. Amor nos passos e toques. Verdade na arte externada nas canetas e na doce voz. O que conheço de bucolismo veio dela! Meus filhos não conviveram tanto, mas o pouco, quando especial, se torna inesquecível e forte. Ela nos deixou nesta terça-feira, 09/04, professora e escritora Beatriz Zappalá Pimentel, aos 95 anos, em Manhuaçu (MG)", continuou.



"Foi integrante da Academia Manhuaçuense de Letras. Dra. Beatriz Zappalá Pimentel era advogada, escritora, cantora lírica e também declamadora. Nascida em Manhuaçu, em 1928, Beatriz Zappalá publicou dois livros de memórias sobre a Fazenda Potyretá, de propriedade de sua família, na região de Matipó. Descanse em paz, vó Beatriz. Gratidão", concluiu.