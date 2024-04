Zilu Godói - Reprodução/Instagram

Zilu GodóiReprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 09:18 | Atualizado 11/04/2024 09:26

Rio - Zilu Godói falou abertamente sobre sua separação do cantor sertanejo Zezé Di Camargo nesta quarta-feira (10) e mencionou sua tentativa de se afastar da mídia naquela época, sem sucesso. A declaração foi feita ao programa "Na Ponta da Língua', de Guilherme Farias, conhecido como Gui Artístico.

Durante a entrevista, Zilu disse que, ao ser esposa de um famoso na época, acabou sendo colocada na mídia. Após sua separação, tentou sair dos holofotes, mas diversas mulheres esperavam dela palavras de conforto e apoio, o que fez com que ela se mantivesse em evidência.

"Não foi fácil, foi difícil. Eu comecei a perceber que as mulheres esperavam uma palavra de conforto, uma palavra amiga (…). Essa coisa de ser mulher forte, de fibra, a gente tem que ser. Tem que levantar a cabeça, sacudir a poeira", falou ela.

A empresária mencionou que essa jornada não foi fácil e destacou a importância de ser uma mulher forte e resiliente. Ela incentivou a ideia de levantar a cabeça, superar as dificuldades e seguir em frente. Nos comentários da publicação, muitos internautas elogiaram a postura de Zilu.

Zezé Di Camargo, de 61 anos, se casou com Zilu Godói, quatro anos mais velha do que ele, em 1982, por conta de uma gravidez dela. No mesmo ano nasceu Wanessa Camargo e da mesma união, também tiveram Camilla, que nasceu em 1985, e Igor em 1994.