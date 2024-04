Roberta Miranda e Luísa Sonza - Leo Franco/ AgNews

Roberta Miranda e Luísa Sonza Leo Franco/ AgNews

Publicado 12/04/2024 08:09

Rio - A cantora Roberta Miranda, de 67 anos, gravou o novo DVD, intitulado "Infinito", em uma casa de espetáculos de São Paulo, na noite desta quinta-feira. A Rainha da Música Sertaneja contou com a participação de artistas como Gustavo Mioto e Luísa Sonza.

fotogaleria

No Instagram, Roberta falou sobre a noite especial e agradeceu as pessoas envolvidas em seu novo trabalho. "Quero agradecer a todos. Que lindo esse projeto, muita gente envolvida. Esse DVD que eu estava quase oito anos sem gravar. Obrigado aos meus convidados maravilhosos, Luísa Sonza e Gustavo Miuto. Meus fãs queridos que vieram de parte do Brasil. Meu Deus, muita gente. Atendi os meus fãs, atendi a imprensa. Cheguei quase quatro horas da manhã. Exausta, mas muito feliz".