Alexandra MartinsReprodução do Instagram

Publicado 12/04/2024 09:42

Rio - Alexandra Martins encantou os internautas ao compartilhar alguns cliques no Instagram, nesta quinta-feira, em que aparece com um maiô recortado, que deixava em evidência seu corpo escultural. A atriz ainda brincou com o sumiço da rede social na legenda das fotos.

"Sumo, volto, sumo. Assim sou eu por aqui, e hoje em #tbt. Preto e branco ou colorida, mas sempre eu", escreveu ela na legenda. Antonio Fagundes não resistiu a beleza da mulher e comentou na publicação. "E sempre linda. Amo você", disse o ator. Os dois estão juntos há 17 anos.



Alexandra também ganhou elogios dos famosos e fãs. "Lindeza", comentou Adriana Lessa. "Lindona", opinou Regiane Alves. "Gata Master", declarou Fabiula Nascimento. "Sempre exalando beleza e charme", comentou um internauta.