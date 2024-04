Camila Moura - Reprodução/Globo

Camila MouraReprodução/Globo

Publicado 12/04/2024 09:14 | Atualizado 12/04/2024 09:17

Rio - A influenciadora digital Camila Moura revelou que enfrentou um ataque hacker novamente após a saída do ex-marido Lucas Buda, do "BBB 24". Ela explicou as situações nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (12).

fotogaleria

"Fui hackeada em tudo, meus e-mails, meu WhatsApp, perdi o número, meu celular foi invadido, minhas redes sociais todas, meu Facebook, tudo meu foi hackeado", disse ela. Vale lembrar, Camila Moura tornou-se nacionalmente conhecida após se divorciar de Lucas quando ele ainda estava confinado na casa.

A mulher, que diz que Lucas a traiu com Giovanna Pitel dentro do programa, detalhou que teve que tomar medidas para proteger suas contas bancárias. "Tive que bloquear minhas coisas no banco para evitar que tivessem acesso às minhas contas bancárias, bloqueei meus cartões. Ainda estou resolvendo um monte de coisa relacionada a isso. Foi um hackeamento, uma invasão completa, não foi só no meu Instagram", explicou ela.

Por fim, Camila brincou sobre as reviravoltas em sua vida. "Já falei um milhão de vezes que o roteirista da minha vida dá gargalhada, quando acho que não pode piorar, ele mostra que pode. E, quando acho que não pode melhorar, ele mostra que pode também e me surpreender. Ele só dá gargalhada da minha cara", concluiu.