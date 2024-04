Yasmin Brunet, Giovanna e Wanessa Camargo postam vídeo juntas - Reprodução / Instagram

Publicado 22/04/2024 07:36

Rio - O "BBB 24" já acabou, mas a amizade de alguns brothers segue forte. É o que indica um vídeo publicado por Yasmin Brunet e Giovanna Lima na noite deste domingo (21). As sisters aparecem abraçadas nas imagens, chamando Wanessa Camargo para se juntar ao time.

"Um dominguinho básico com meu amor", disse Yasmin e Giovanna, que seguem falando a presença de "outro amor" no local. Wanessa, então, se junta às amigas, que registram o momento em meio a risos.

Giovanna, Yasmin e Wanessa participaram do "BBB 24", que teve Davi como grande campeão. As três faziam parte do grupo gnomos, adversários do baiano no reality. Vale lembrar que os gnomos já fizeram alguns encontros, incluindo uma festa promovida por Brunet.