Samara Felippo prestou depoimento após filha sofrer racismo na escolaReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2024 14:17 | Atualizado 30/04/2024 14:17

Rio - Samara Felippo esteve na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira (30), para prestar depoimento sobre o racismo que sua filha sofreu dentro de uma escola de alto padrão em São Paulo na semana passada.

Em nota, a Polícia Civil de São Paulo informou que "o caso é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), que aguarda retorno do ofício expedido à escola. A mãe da vítima prestou depoimento e as investigações seguem".

Na saída da delegacia, Samara Felippo contou que, apesar do ocorrido, a filha não deseja sair da escola e revelou que foi procurada apenas por uma das famílias das agressoras. "Ela está bem, ela quer ficar na escola, está se sentindo acolhida, os amigos estão do lado dela. Eu tive um pedido de desculpas de um lado só. Vão retirar uma das meninas, é o que eu tenho certeza. A outra eu não tenho certeza se vai sair ou não, mas acredito que sim", afirmou a atriz em entrevista ao portal G1.

Ao a Escola Vera Cruz informou que as alunas haviam sido suspensas . "Depois de amplo e intenso processo de apuração, foi possível promover um encontro entre os três alunos envolvidos, com mediação da escola. Em seguida, os agressores foram informados das sanções definidas inicialmente, dentre elas, uma suspensão por tempo indeterminado, e proibição da participação no Estudo do Meio na Serra da Canastra. Novas sanções poderão ser adotadas, conforme apuração e reflexão sobre os fatos", afirmou a instituição de ensino.