Gabriel Santana, Sarah Aline, Fred e MarvvilaReprodução do Instagram

Publicado 01/05/2024 08:50

Rio - Fred Bruno promoveu um festão em São Paulo para celebrar seus 35 anos, completados na última quinta-feira (25). Com o tema 'sneaker gala', a comemoração aconteceu, na noite desta terça, em um espaço de eventos, em Pinheiros, e reuniu amigos e familiares do ex-BBB. Para o evento, o jornalista apostou em um look cheio de estilo. Simpático, ele posou para fotos no local.

Alguns ex-BBBs estavam entre os convidados da festa, como Marvvila, Ricardo Alface, Gabriel Santana, Sarah Aline, Gui Napolitano e Gustavo Benedetti. As influenciadoras digitais Maria Lina, Thamy Contro e Lary Bottino também marcaram presença na celebração, que contou com shows de Hector Marks, Gabi Fernandes e Rogerinho.