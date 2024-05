Live de Diogo Defante - Reprodução

Live de Diogo DefanteReprodução

Publicado 23/05/2024 21:22 | Atualizado 24/05/2024 12:05

Rio - Diogo Defante promoveu uma live bem misteriosa, nesta quinta-feira, onde aparecia sentado, com post-it em um dos olhos e um 'mordomo' tirando os adesivos de seu rosto de maneira aleatória. Na transmissão ao vivo, então, o humorista mostrou o resultado de procedimento estético parar corrigir "olho caído". Momentos depois, ele lançou o single 'Gari', em todas as plataformas digitais e surpreendeu os fãs.

A música narra a história de um garoto que não tem um pingo de educação com quem recolhe seu lixo. Como Defante revela, “minhas letras sempre vão para um caminho inusitado porque meu processo criativo é livre. Quero contar histórias que geralmente os cantores não contam". O clipe da canção está em alta no Youtube e conta com mais de 180 mil views em apenas 15 horas. Essa é a primeira música do álbum "Tífane", seu álbum de estreia, que contará com 8 faixas e será lançado no dia 27 de junho.

Em sua rede social, Defante se manifestou sobre uma fake news sobre a live. Ele deixou claro que em nenhum momento pediu aos fãs para fazerem doações na transmissão ao vivo. De qualquer forma, o humorista destinou o valor arrecadado às vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul.

Assista ao clipe de 'Gari'