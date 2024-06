Nicole Bahls ganha bonecas realistas com traços humanos e de porco - Reprodução / Instagram

Publicado 15/06/2024 14:18

Rio - Treinando para ser mamãe, Nicole Bahls compartilhou com os seguidores que recebeu uma encomenda para lá de especial, neste sábado (15). No Instagram, a modelo mostrou que agora é dona de duas bonecas realistas, sendo uma com cabeça de porco.

"Quero apresentar pra vocês Maria Maria e a Rainha Matos, minhas novas bebezinhas", escreveu ela na legenda da publicação em que mostrava as bonecas. Nos Stories, ela falou sobre a chegada das bebês. "Chegou uma encomenda para mim, a coisa mais deliciosa, mais fofa. Nasceu Maria Maria, minha filhinha. Que coisa mais linda. Eu amei", se derreteu ela.

"E vocês pensam que eu sou só mãe de uma? Sabe que mãe de bichinho às vezes nasce filho bichinho junto, né? [Olha] a Rainha Matos, minha outra filha, que bonitinha, minha princesa. Ela fez a porquinha toda no fio a fio, tem os pelinhos, a coisa mais maravilhosa. É muito fofinha", disse a modelo ao mostra a boneca que tem cabeça de porco.

Nicole ainda explicou o motivo de ter colocado o nome da influenciadora Rainha Matos justamente na boneca de porquinho. "Um dia eu estava conversando com ela [Rainha Matos] e eu estava falando que iriam chegar as porquinhas, os cabritinhos e as vaquinhas. Eu amo a Rainha Matos e eu perguntei [para ela]: 'qual bichinho você gostaria de ser na Casa Bahls?', e ela falou que queria ser uma porquinha", contou ela